VIDEO Imagini spectaculoase cu podul peste Dunăre de la Brăila: Va rămâne doar „un muzeu” la final de an? ​Podul peste Dunare de la Braila prinde forma din ce in ce mai mult pe zi ce trece, iar ultimele imagini surprinse din șantier sunt cu adevarat spectaculoase. Tablierul a fost sudat complet, iar in multe locuri deja se lucreaza la unele finisaje. In tot acest timp insa, constructorul e prins intr-o cursa contra-cronometru: podul in sine ar putea fi gata la final de an dar ar putea ramane doar un „muzeu” foarte scump daca drumurile de legatura nu vor fi și ele finalizate pana atunci. Imagini noi realizate din drona arata din mai multe unghiuri Podul de la Braila care acum e ajuns aproape la forma… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

