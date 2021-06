Un politist din localitatea bihoreana Chiscau s-a ales cu dosar penal si este cercetat disciplinar, dupa ce a batut un tanar in fata unui club. Politistul, agentul principal Paul Jula, care lucreaza la Sectia Rurala de Politie Valea lui Mihai, și-a petrecut noaptea de vineri spre sambata intr-un club, cu un grup de tineri din […] The post VIDEO/ Imagini șocante la Bihor. Un politist și-a batut prietenul pana l-a lasat inconștient appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .