Stiri pe aceeasi tema

- Lumea mondena sta pe un butoi de pulbere, de cand doua brunete celebre in showbiz au inceput sa-si arunce sageti veninoase! Bianca Pop, cea care a facut furori, in calitate de ispita, la Insula Iubirii, este acuzata de Naba Salem ca ar ameninta-o. Nu doar pe ea, ci si pe familia, si pe prietenii ei.

- Un nou scandal zguduie intreg showbiz-ul autohton! Naba Salem susține sus și tare ca este amenințata zilnic de Bianca Pop. Au ajuns cele doua sa fie rivale de moarte? Iata de la ce a pornit totul!

- Dupa ce a ramas fara 15.000 de euro, Bianca Pop tuna și fulgera! Fosta ispita de la „Insula Iubirii” i-a declarat razboi individei care i-ar fi sustras aceasta suma de bani. N-are de gand sa apeleze la Poliție, ci sa o rezolve... „golanește”.

- Scandalul in centrul caruia se afla Margherita de la Clejani și presupusul ei iubit capata proporții inimaginabile. Dupa ce cantareața a facut accident in Capitala și i s-au gasit droguri in organism, au inceput cautarile lui Theo, cel care ar fi adus-o pe acest drum greșit.

- Scandalul a inceput ca un conflict in trafic banal, atunci cand șoferul unei mașini a refuzat sa faca loc unei alte mașini pe un drum ingust. Șoferii și pasagerii celor doua mașini au inceput apoi sa se certe. Conflictul s-a mutat apoi intr-o parcare din apropiere, ajungandu-se la focuri de arma…

- Imagini teribile vin din New York, unde victimele epidemiei sunt ingropate laolalta! Cimitirele nu mai fac fata numarului urias de decese, asa ca sicriele sunt depuse in gropi comune. Atenție, imaginile care urmeaza va pot afecta emoțional!