Pereți scorojiți, plini de mucegai și mobilier vechi care sta sa cada. Un adevarat focar de infecții. Așa arata vestiarul medicilor și al asistentelor din spitalul in care a murit Alexandra, tanara gravida din Botoșani, dar și cel in se dadeau șpagi uriașe pentru posturile vacante. Deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepreședinte al Comisiei pentru Sanatate, […]