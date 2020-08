Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul american al Comertului a adaugat pe lista sa neagra 11 intreprinderi chineze implicate, potrivit Washingtonului, in incalcari ale drepturilor omului in legatura cu tratamentul aplicat de Beijing minoritatii musulmane uigure in provincia Xinjiang, relateaza Reuters.

- Statele Unite si-au atentionat sambata cetatenii asupra "riscului crescut de detentie arbitrara" in China, intr-un context de tensiuni puternice intre Washington si Beijing, scrie Agerpres, citand AFP si DPA.

- Statele Unite au impus joi sancțiuni mai multor lideri chinezi, acuzați ca ar ”avea legatura cu abuzuri grave ale drepturilor omului” în special împotriva minoritații uigure, a anunțat Trezoreria și Departamentul de Stat în doua comunicate de presa separate, relateaza AFP.Vize…

- China implementeaza in regiunea Xinjiang, majoritar musulmana, o politica de control al naterilor extrem de coercitiva - prin sterilizari fortate vizand in principal comunitatea uigura - dezvaluie un studiu publicat de Jamestown Foundation, potrivit caruia un milion de musulmani sunniti ar fi internati…

- Comunitatea uigura din regiunea Xinjiang, din China, este vizata de o politica agresiva de control al populației și sterilizare forțata in cadrul „unei strategii mai vaste de dominatie etno-rasiala” a guvernului de la Beijing, se arata intr-un studiu publicat luni si citat de AFP și Agerpres.

- Statele Unite au cerut luni Chinei sa „opreasca imediat” sterilizarea forțata a musulmanilor uiguri „ca parte a campaniei lor de represiune”, dupa publicarea unui studiu care acuza Beijingul de ca deruleaza o politica atât de radicala de control al nașterilor, potrivit…