Separațiștii instalați de ruși in estul Ucrainei au anunțat joi ca cel puțin șase civili au fost uciși și alți șase raniți intr-o lovitura cu rachete intr-o piața din centrul orașului Donețk, transmite Reuters. „Armata Ucrainei trage in centrul orașului Donețk”, a declarat Alexei Kulemzin, primarul din Donețk, instalat de Rusia, intr-o postare pe Telegram. […] The post VIDEO. Imagini infioratoare cu bombardamentele. Proiectilele cad pe strada in plina zi. Primarul din Donețk: ”Armata Ucrainei trage in centrul orașului” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online -…