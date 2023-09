Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din provincia Al-Haouz, aflata in Muntii Atlas, zona cea mai afectata de cutremur au fost martorii unei minuni. Un bebeluș a fost salvat ca prin minune de sub daramaturi. After many hours of earthquake, they heard the crying sound, it was a newborn baby. Ya Allah have Marcy on us ????????…

- Au aparut imagini cu momentul in care drona ruseasca se prabușește pe teritoriul Romaniei. Imediat dupa momentul exploziei, persoana care filmeaza se aude strigand: ”Romania!”. Sunt imagini despre care ucrainenii susțin ca ar fi fost filmate in dimineața de 4 septembrie, atunci cand drona a cazut…

- Inundații devastatoare in Spania. Imagini incredibile la metroul din Madrid. Oamenii au fost sfatuiți sa ramana in case. Spania a fost lovita de inundații puternice, dupa ce a plouat in cateva ore mai mult decat in ultimele luni. Unul dintre cele mai afectate orașe a fost Madridul. In ultimele 12 ore…

- France‘s finance minister said he had struck a deal with food retailers and suppliers to step up the fight against inflation but singled out Unilever, Nestle and PepsiCo as being among companies which he said were not ”cooperating” with the agreement, according to Reuters. After two days of talks with…

- Imagini cu o femeie care naste pe trotuar, in fata Spitalului Urziceni, au fost publicate, luni, pe Facebook, fiind distribuite de peste o mie cinci sute de persoane. Femeia nu ar fi fost primita in unitatea medicala din lipsa de locuri. ”In ce lume traim!!!! ROMANIA lucrului bine facut! Cum este posibil…

- Un aparat de zbor s-a prabusit, sambata, intre localitatile Rasnov si Tohanu. Pilotul a fost gasit inconștient, dar nu a mai putut fi salvat. ISU Brasov a anunțat ca pilotul avionului de mici dimensiuni a fost declarat decedat. El avea 56 de ani și era singur in aparatul de zbor. La locul accidentului…

- Russia plans to cut crude export flows next month in an effort to keep the global market balanced, according to Deputy Prime Minister Alexander Novak, Bloomberg reports. The statement came shortly after Saudi Arabia, a key ally of Russia in the OPEC+ group, said it will extend its voluntary production…

- Lista localitatilor in care omenii se pot pensiona mai devreme, fara a fi penalizati, va fi extinsa, cu noi localitati. Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, propunerea legislativa, iar legea merge la promulgare. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.…