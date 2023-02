Stiri pe aceeasi tema

- O a doua inregistrare video aparuta luni pe retelele sociale arata executia cu barosul a unui rus care a fugit din grupul de mercenari Wagner in timp ce lupta in Ucraina, dupa ce in noiembrie a circulat un alt videoclip care arata eliminarea prin aceeasi metoda a unui dezertor din compania militara…

- Rusia ar trebui sa-si opreasca eforturile de a recruta sarbi online pentru a lupta alaturi de grupul ei paramilitar Wagner in Ucraina, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic, citat marti de Reuters. Vucic a criticat site-urile si grupurile social media din Rusia care publica reclame in limba…

- Anton Gerashchenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, a postat pe contul sau de Twitter imagini cu o noua inregistrare care il arata pe fondatorul grupului de mercenari Wagner, Evghenii Prigojin, eliberand primul lot de foști pușcariași trimiși la lupta in Ucraina, dupa ce și-au incheiat…

- Anton Gerashchenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, a postat pe contul sau de Twitter imagini cu o noua inregistrare care il arata pe fondatorul grupului de mercenari Wagner, Evghenii Prigojin, eliberand primul lot de foști pușcariași trimiși la lupta in Ucraina, dupa ce și-au incheiat…

- Anton Gerashchenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, a postat pe contul sau de Twitter un clip despre ceea ce el susține ca este „propaganda rusa” care il arata pe Vladimir Putin in chip de Moș Craciun, potrivit Sky News. In videoclip, un baiețel este aratat pregatindu-se pentru ziua de…

- Anton Gerashchenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, a postat pe contul sau de Twitter faptul ca echipamente robotizate vor fi desfașurate in Harkov, in nord-estul Ucrainei, și in orașul portuar Herson, in sudul țarii, pentru a ajuta la deminarea zonelor. Intr-un clip al guvernului ucrainean,…

- Anton Gerashchenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, a postat pe contul sau de Twitter o știre despre femeile din armata ucraineana. Conform domniei sale, peste 101 femei care serveau in armata ucraineana au murit de la inceputul invaziei pe scara larga. Alte peste 100 au fost ranite. Aproape…

- Un om de știința spune ca exista o posibila explicație pentru fenomenul bizar care implica o turma uriașa de oi surprinsa pe film umbland in cerc timp de 12 zile consecutiv in China, transmite New York Post. Videoclipul ciudat, care a fost postat pe Twitter saptamana trecuta de catre publicația de stat…