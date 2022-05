Stiri pe aceeasi tema

- Marilena Nedelcu De mai bine de 10 ani, pacienții cu afecțiuni hematologice din Romania au acces la terapii inovative care determina o imbunatațire vizibila a raspunsului terapeutic. „Daca in trecut nu prea aveai multe opțiuni terapeutice, și acestea erau cu șansa din ce in ce mai mica, in momentul…

- Imagini dramatice care au surprins din drona cladirea devastata a teatrului din Mariupol, transformat in cimitir pentru 300 de oameni dintre cei peste 1.000 care se adaposteau aici de bombardamentele forțelor ruse, au fost publicate pe rețelele de socializare. Cladirea teatrului din Mariupol, unde…

- Imagini video surprinse pe o autostrada din vestul Kievului arata o coloana de tancuri rusești complet distrusa in urma unui atac al armatei ucrainene. Inregistrarea video a fost redistribuita de Rob Lee, analistul militar de la Foreign Policy Research Institute specializat in forțele armate ruse.…

- Imagini virale pe rețelele de socializare, surprinse pe o șosea aflata langa Borodyanka, localitate situata la nord-vest de Kiev, arata cum șoferii se strecoara printre minele antitanc, „plantate” de forțele ucrainene, care folosesc inca masuri de protecție contra militarilor ruși, in zonele din jurul…

- Imagini dramatice continua sa circule pe rețelele de socializare, dupa ce luni trupele ruse au deschis focul asupra unei mulțimi care protesta in Herson, cel mai mare oraș ucrainean ocupat de ruși de la inceputul invaziei. Localnicii protestau pașnic in fața cladirilor din centrul orașului, capturat…

- Imagini cumplite din Harkov, unul dintre orașele complet distruse de armata rusa, au fost facute publice pe rețelele de socializare. De altfel, Harkov, al doilea oraș ca marime din Ucraina, a fost supus, luni, unor noi bombardamente. https://static.sursazilei.ro/wp-content/uploads/2022/03/Video_Ruine_Harkov_Razboi_Rus.mp4…

- Sunt 18 zile de cand armata lui Putin a inceput invazia in Ucraina. In cursul nopții au rasunat din nou sirenele in mai multe orașe din Ucraina. Forțele ruse au bombardat in aceasta dimineața Liov și Herson. Administrația militara regionala din Liov spune ca Centrul Internațional de Menținere a Pacii…

- Locuitorii capitalei croate au fost treziți, joi noapte, de o explozie puternica. A fost desdoperit ulterior un crater cu un diametru de cațiva metri și resturi de aeronava. Secțiunea dedicata informațiilor de razboi a site-ului The Drive afirma ca imaginile aparute public sugereaza ca a fost vorba…