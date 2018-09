Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Parlamentului European va organiza, la inceputul lunii octombrie, o dezbatere pe tema violențelor de la protestul din București din 10 august. Inițiativa aparține grupului Verzilor, cei care au propus și dezbaterea din februarie privind modificarea legilor Justiției din Romania.

- Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra'ad Al Hussein, a calificat miercuri drept "socante" manifestatiile extremei drepte impotriva strainilor din Germania, in cursul carora mai multi simpatizanti au defilat facand salutul nazist, relateaza AFP. "Cred ca este extrem…

- Pentru ca in Romania explicatiile oficiale vin greu, peste 50.000 de oameni au cerut, miercuri, sprijinul ONU, printr-o petitie intitulata "Jandarmeria e toxica. Cerem ajutorul ONU". Concret, semnatarii cer ONU sa faca o analiza proprie a dovezilor si sa evalueze acuzatiile de incalcare a drepturilor…

- Cele doua organizatii au informat ca se alatura SRJ MediaSind si condamna in mod ferm ciocnirile violente care au avut loc in data de 10 august la Bucuresti, in urma carora au fost ranite 452 de persoane, inclusiv jurnalisti. 'Jandarmii romani au atacat, fara motiv, jurnalistii care relatau…

- Cotidianul german Die Welt comenteaza, intr-un articol publicat pe site, protestele de la Bucuresti, specificand ca Uniunea Europeana este ingrijorata de situatia tensionata, mai ales pentru ca Romania urmeaza sa preia presedintia Consiliului UE din ianuarie 2019. Comisarul pentru Justitie al UE, Vera…

- La ora 20, in centrul orașului s-au adunat peste 2.000 de manifestanți. Ca de obicei, oamenii au venit pregatiți cu steaguri și lozinci impotriva partidelor aflate la guvernare. Au confecționat bannere și pancarte pe care au scris “M**e PSD”, “Diaspora salveaza Romania”, “Jos analfabeta”,…

- Protestul „Alaturi de Diaspora in 10 august!", organizat de „Reusim pentru Romania" si „Suceava protesteaza", a adus vineri in fata Prefecturii Suceava cateva sute de manifestanti, care au pornit putin dupa ora 19 din fata Prefecturii in mars pe strazile Sucevei. ...

- Protestul de la Oradea incepe simultan cu cel din București, la ora 19:00. In capitala sunt așteptați peste 500.000 de romani, printre care foarte mulți veniți din Diaspora special pentru protest. „Indiferenta ucide! Iesi in strada si protesteaza PASNIC pentru drepturile copiilor tai…