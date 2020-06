Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalul a revenit in Republica Moldova cu meciurile primei manșe din semifinale Cupei. Condițiile meteorologice insa le-au dat peste cap planurile echipelor Petrocub Hancești și Sheriff Tiraspol.

- Ploile torențiale de simbata dupa amiaza au produs inundații la mai multe locuințe din județul Suceava pompierii militari intervenind pentru evacuarea apei. ”In urma ploilor torențiale, pompierii militari suceveni intervin in municipiul Vatra Dornei, pentru evacuarea apei din demisolul unei locuințe…

- Fibulele de tip „Monstroso” sunt adevarate opere de arta ale giuvaiergeriei antice. Un exponat extraordinar a fost descoperit intr-o așezare de langa satul Hansca, raionul Ialoveni din Republica Moldova. Aceasta minunata podoaba face parte din piesele expuse in Sala Tezaur a Muzeului Național de Istorie…

- Ploile au cauzat din nou probleme la Cluj, pompierii fiind solicitați, in cursul zilei de luni, pentru a interveni la mai multe locuințe inundate.Astfel, in cursul zilei de 15.06.2020, ISU Cluj a fost solicitat sa intervina ca urmare a manifestarii fenomenelor meteo in Dej, Turda și Florești, dupa cum…

- Ploile au facut prapad din nou. O viitura petrecuta in satul Vartop, comuna Albești din județul Constanța a fost surprinsa in imagini de localnici. The post (VIDEO) Imagini cu viitura din Constanța appeared first on Cotidianul RO .

- Vremea a inregistrat astazi un record istoric. Meteorologii au emis nu mai putin de opt atentionari de cod rosu in doar 12 ore. Cele mai multe, in zona Moldovei. Vantul a smuls copaci si acoperisuri, in timp ce grindina a distrus zeci de masini. Oamenii au primit mesaje prin Ro-Alert sa ramana la adapost.

- Cod roșu de inundații in judetul Harghita! Ploile au facut ravagii in mai multe localitati. Raurile s-au umflat, iar zeci de gospodarii au fost inundate. Furtuna si grindina au creat probleme si in judetul Salaj. In mai multe localitati, bucatile mari de gheata au distrus culturile oamenilor.

- Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale a anuntat ca in Republica Moldova au fost inregistrate inca 32 cazuri noi confirmate de COVID-19, dintre care doua cazuri sunt de import (Marea Britanie si Romania) si 30 cazuri cu transmitere locala (Chisinau, Stefan Voda, Soroca, Anenii Noi, Ialoveni,…