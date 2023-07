Zeci de mii de persoane au fost evacuate luni in sudul Chinei si Vietnam si zeci de zboruri au fost anulate dupa ce ciclonul Talim a devastat coasta provinciei Guangdong. Climatologii avertizeaza ca cicloanele vor deveni din ce in ce mai puternice din cauza incalzirii globale. Jeeeeze. That’s brutal wind ???? Amidst the impact of […] The post VIDEO. Imagini apocaliptice: ciclonul Talim face ravagii. Vantul bate cu 140 km/h, valuri de 6 metri și mii de persoane evacuate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .