Un nou și fascinant videoclip ofera curioșilor o experiența de zbor prin "Labirintul Nopții" de pe Marte, un complex de vai extrem de abrupte care se intind pe o distanța echivalenta cu lungimea Italiei.

Aceste vai, care se intersecteaza in regiunea cunoscuta sub numele de Noctis Labyrinthus, denumita astfel in latina, au o lațime de pana la 30 de kilometri (aproximativ aceeași dimensiune cu insula Manhattan) și o adancime de 6 kilometri, conform Descopera.ro.

In videoclipul difuzat de Agenția Spațiala Europeana (ESA), puteți sa observați, de asemenea, cratere, vestigii ale alunecarilor…