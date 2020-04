VIDEO Idee din Indonezia. Cum tunde un frizer în vremea coronavirusului În România, multe afaceri și-au închis ușile dupa decretul Președintelui Klaus Iohannis. Firmele de înfrumusețare se numara printre ele. Mulți romani au fost nevoiți sa se tunda singuri în fața oglinzii sau ajutați de familie, zilele astea. Și Indonezia a luat masuri în privința închiderii anumitor tipuri de business-uri pentru o anumita perioada. Acolo, un hair stylist a gasit soluția pentru a face bani și a-și proteja clientela. Bineînțeles, în România poate ar fi nevoie de o relaxare a masurilor pentru a se întâmpla ceva… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

