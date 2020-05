Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile la uzina de un miliard de euro ar fi trebuit sa inceapa in aceasta primavara, iar numarul de angajați va ajunge la 1.000, in timp ce producția anuala va fi de 150.000 de mașini pe an. Citește și: BMW opreste productia in Europa timp de doua saptamani Cei de la BMW spun ca…

- 3,3 milioane de oameni infectați și peste 240 de mii de decse la nivel global este bilanțul la zi al pandemiei de coronavirus. Cele mai multe state din Europa inregistreaza o stabilizare a ratei infecțiilor.

- Radu Burnete, director executiv al Confederatiei Patronale Concordia, explica, intr-un interviu pentru Libertatea, care sunt industriile cel mai greu afectate de criza coronavirus și ce masuri ar trebui sa ia Guvernul ca angajații din mediul privat sa poata supraviețui in aceasta perioada dificila.…

- Premierul italian, Giuseppe Conte, a anuntat sambata seara ca vor fi distribuite bonuri alimentare celor mai defavorizate persoane, afectate in special de oprirea economiei italiene din cauza pandemiei de coronavirus, noteaza AFP. Guvernul a deblocat fonduri de circa 400 de milioane de euro…

- Volkswagen AG va opri temporar productia la majoritatea fabricilor sale din Europa, incepand de vineri, ca raspuns la extinderea pandemiei de coronavirus (Covid-19) au declarat pentru DPA surse din Consiliul Angajatilor grupului german.

- Ediția din acest an a concursului Eurovision a fost programata, in luna mai, la Rotterdam, in Țarile de Jos, iar organizatorii dau asigurari ca acest eveniment va avea loc, in ciuda epidemiei de coronavirus care a lovit și Europa.NPO, serviciul public olandez de radio si televiziune, a anunțat ca urmareste…

- Bursa de la București a pierdut 7,7% din capitalizare intr-o saptamana, pe fondul temerilor privind o pandemie cu coronavirus Bursa de Valori de la Bucuresti a pierdut, in perioada 21 - 27 februarie, 14 miliarde de lei din capitalizare (2,9 miliarde de euro), respectiv 7,7% , potrivit datelor BVB. În…

- Epidemia de coronavirus afecteaza deja economia mondiala, in general, și industria auto, in special. Asta pentru ca multe fabrici auto importa componente din China, iar uzinele de acolo sunt deja inchise de aproape o luna din cauza epidemiei, scrie Reuters.comFiat-Chrysler a anunțat suspendarea temporara…