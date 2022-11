Video| Huawei a prezentat smartphone-ul pliabil Pocket S Cel mai nou smartphone Huawei este un pliabil care face compromisuri tehnice pentru a obtine un pret de vanzare mai mic decat Samsung. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Video| Huawei a prezentat smartphone-ul pliabil Pocket S Ce soluții… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Video|-ulS Ce soluții…

Stiri pe aceeasi tema

- Motorola Razr va fi lansat, in curand, in Europa, anunta Motorola, care nu ofera, insa, o data concreta a disponibilitatii acestuia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, a prezentat, miercuri, intr-o conferinta de presa, Strategia Nationala pentru sport, care intra in dezbatere publica, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Compusa din doua modele, noua serie Pixel 7 vine cu putine schimbari de design, dar foloseste o noua versiune a chipset-ului dezvoltat intern de Google. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Sambata a avut loc prima demonstrație auto din Romania a monopostului M8Electro Mahindra Racing, complet electrica, care a concurat in Sezoanele 5-8 ale competițiilor FIA de Formula E. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Aproximativ 10.000 de voluntari s-au prezentat pentru a se inrola in campania militara a Rusiei in Ucraina, fara a aștepta actele de convocare emise in urma unei mobilizari parțiale, au informat joi agențiile de presa ruse, citand Statul Major rus. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Taiwanul si-a prezentat miercuri cel mai avansat avion de lupta - de tip F-16V, de fabricatie americana, echipat cu rachete -, intr-o rara demonstratie nocturna, in urma unor manevre militare fara precedent pe care China le efectueaza in largul coastelor taiwaneze, relateaza AFP, potrivit news.ro.…

- Primul episod al serialului romanesc "Egregora - Comoara pierduta", regizat de Andrei Chiriac, considerat un mix intre Harry Potter si Codul lui DaVinci, este prezentat la cea de-a doua editie a SMARTFest care se desfasoara la Borsec, in prezenta regizorului si a actritei Ramona Badescu. Fii…

- A patra versiune a seriei Galaxy Z Fold 4 este mai usoara si dispune de o camera foto incomparabil mai buna decat modelul anterior. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…