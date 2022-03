Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 72 de ani, care se afla la volanul masinii sale, pe o strada din Timisoara, a lovit un scuar despartitor al benzilor de circulatie, autoturismul rasturnandu-se. In urma impactului, femeia a decedat, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Accident de circulație astazi, in zona centrala a Timișoarei. O femeie in varsta de 62 de ani a traversat strada Proclamația de la Timișoara, prin loc nesemnalizat corespunzator, fiind surprinsa și accidentata de un autoturism condus de un barbat de 29 de ani, care se deplasa catre bulevardul Revoluției,…

- Polițiștii din Timișoara au aplicat doua sancțiuni, in valoare de 7.000 de lei, unui tanar de 28 de ani, care a intrat cu bolidul intr-o zona pietonala si l-a injurat si scuipat pe un barbat care i-a atras atentia. Barbatul agresat a filmat intreaga scena și a postat-o pe rețelele de socializare, potrivit…

- Scene demne de film la Arad. Un sofer aflat in trafic l-a urmarit cu masina pe un individ care tocmai furase geanta unei femei. A strigat la el, iar barbatul, simtindu-se incoltit, a aruncat poseta furata si a continuat sa alerge. Momentele au fost suprinse de camera de bord a soferului salvator. Acum…

- Moda tinerilor care danseaza in ritm de manele pe capota masinii a ajuns si la Timisoara. Un anume Bebe Sabie s-a filmat dansand lasciv pe o manea in centrul orasului, la cateva zeci de metri de Prefectura. El a postat apoi filmarea pe contul sau de Tik Tok, In boxele masinii de langa el se ... The…

- Politistii din Timisoara au intocmit dosar penal pe numele unui tanar de 18 ani care a comis mai multe infractiuni intr-o singura noapte. El a fost retinut pentru furt calificat, furt in scop de folosinta si conducerea unui autovehicul fara permis de conducere, dupa ce a furat un telefon mobil si o…