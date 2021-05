VIDEO Haos pe șantierul șoselei de centură a Capitalei, lucrările evoluează mai mult pe hârtie Bucureștenii sunt nevoiți in fiecare dimineața sa suporte un trafic infernal pe centura Capitalei, cozile se intind pe cațiva kilometri, iar oamenii sunt nevoiți sa stea cateva zeci de minute in trafic. In acest timp, autostrada Bucureștiului prinde contur doar pe hartie.Oamenii nu mai au nici macar speranța ca autostrada de centura va fi gata curand. Așa ca se resemneaza printre miile de gropi și timpul scurs in trafic.Premierul Florin Cițu spune ca nu mai accepta intarzierea lucrarilor. "Problema pe care o vad și o vom remedia este ca incepem proiecte de infrastructura si apoi dureaza și dureaza.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu a afirmat, marti, intr-o vizita facuta pe santierul variantei de ocolire a municipiului Satu Mare, ca problema este aceea ca sunt incepute proiecte de infrastructura, dar ca dureaza pana cand sunt finalizate. “Problema pe care o vad si o vom remedia in aceasta guvernare este ca incepem…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anunțat vineri ca a fost desemnat caștigatorul contractului de proiectare și execuție pentru un sector de 17,5 kilometri din autostrada de centura a Bucureștiului. „Avem caștigator desemnat pentru A0 Nord lot 1, un sector de 17,5 km din autostrada…

- Contractul de proiectare si executie pentru sectorul de autostrada de centura a Bucurestiului (A0) dintre Dragomiresti si Corbeanca are un castigator desemnat, a anuntat, vineri, ministrul Transporturilor, Catalin Drula, pe Facebook. "Avem castigator desemnat pentru A0 Nord lot 1, un sector de 17,5…

- Sindicatul lui Ion Radoi a transmis, vineri, un mesaj postului Antena 3 in care sustine ca angajatii de la metrou muncesc in „conditii de mineri”. Sindicalistii neaga ca protestul are legatura cu spatiile comerciale. „V-am putea invita pe tunel sa observati in ce conditii muncim, conditii de mineri”,…

- Premierul Florin Cițu a reacționat dur cu privire la protestul spontan de la Metrorex din aceasta dimineața. Document. Cum lupta Romania cu valul trei al pandemiei „Un fost deputat PSD (Ion Radoi, șeful sindicaliștilor de la metrou, n.r.), care vede ca ii dispar sinecurile, face un protest ilegal.…

- Iminenta carantinare a Capitalei a pus pe jar populația Bucureștiului. Incidența ratei de infectare, ajunsa la 6,22, a determinat autoritațile sa ia in calcul aceasta masura dura. In acest context, premierul Florin Cițu a ieșit cu cateva clarificari menite sa linișteasca spiritele. Premierul Florin…

- Dupa intalnirea avuta cu premierul Florin Cițu la Palatul Victoria, doi primari de sector au afirmat la Antena 3 ca nu s-a pus problema carantinarii Capitalei, dar edilul sectorului 4 a fost mai tranșant și a precizat ca exista posibilitatea unor restricții in weekend-uri, dupa ora 18:00. Primarul sectorului…

- Premierul Florin Citu a declarat, joi, ca nu se ia in calcul un lockdown de Paste in Romania, sustinand ca numarul de cazuri de infectari creste pentru ca oamenii au fost la schi, nu au respectat in totalitate regulile si ca s-a demonstrat ca nu deschiderea scolilor a generat aceasta problema.…