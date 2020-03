VIDEO HALUCINANT Oamenii s-au BĂTUT pentru o pungă de mălai Un prahovean a postat, luni seara, pe Facebook imagini pe care spune ca le-a surprins intr-un magazin din Ploiești. Pe filmare se vede cum oamenii se inghesuie sa apuce o punga cu malai, alții iau baxuri intregi, anunța MEDIAFAX. Filmarea a devenit in scurt timp virala. Citește și: Ultima ora! CEC Bank, decizie pentru romanii cu credite, pe fondul raspandirii coronavirusului: Se amana cu 30 de zile! . „Baiatul in geaca roșie din imagine cara undeva la 6, 8 baxuri, o intrebare: Ce faci frate cu ele ?Cumperi pentru o comuna intreaga? Atata timp cat magazinele nu se inchid,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BUCUREȘTI, 8 mart - Sputnik. Un cutremur puernic, cu magnitudinea de 4,0 grade, a zguduit Romania duminica seara. Acesta s-a produs la o adancime de 140 de kilometri, in Zona seismica Vrancea, județul Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului,…

- Sunt momente foarte dificile pentru bunicii lui Petrișor, baiatul de 14 ani, din Vaslui, care a sfarșit ucis de parul unui proprietar de magazin. Oamenii au ajuns la morga, pentru a-și lua nepotul acasa – in cele mai cumplite circumstanțe, din pacate.

- Agresorul baiatului de 14 ani aflat in moarte cerebrala in spitalul din Constanța a transmis pe Facebook un mesaj prin care iși anunța prietenii ca este bine, informeaza Mediafax. ”Va pup pe toți”, este mesajul agresorului, in varsta de 15 ani.Pe 1 februarie, un baiat de 14 ani din Mangalia a fost batut…

- Un tanar nevazator din Cluj Napoca a fost umilit de un controlor CFR, care nu l-a lasat sa urce in tren, pentru ca era insoțit de cainele sau ghid. Incidentul a avut loc in Gara de Nord, din București, iar Silviu Roșu nu a scapat de controlorul care devenise agresiv decat dupa ce a chemat poliția. Silviu…

- Japonia a confirmat aparitia unui al doilea caz de imbolnavire cu noul coronavirus din China, a anuntat vineri Ministerul japonez al Sanatatii, relateaza site-ul agentiei Reuters. Infectia a fost confirmata la un barbat din 40 de ani, care locuieste in Wuhan - orasul chinez din centrul focarului…

- Mai multe trenuri au fost anulate, dupa ce angajații care asigura intreținerea locomotivelor au oprit lucrul. Din informațiile obținute de Știrile TVR, parțile au ajuns la un acord și au semnat un nou contract de mentenanța, iar situația va reveni la normal. Locomotivele nu au mai putut sa iasa in condiții…

- Cum va arata lumea in 2030, in viziunea lui Mark Zuckerberg. Oamenii vor abandona telefonul mobil și vor “trai” in realitatea virtuala Mark Zuckerberg, fondatorul retelei de socializare Facebook, si-a dezvaluit vineri viziunea asupra societatii pentru anul 2030, cand va predomina realitatea…

- Dan Negru, știut mai ales pentru spectacolele de Revelion pe care le realizeaza, posteaza un anunț pe care o parte a presei il așaza sub titlul ”halucinant”. Ce zice de fapt, pe Facebook, realizatorul de televiziune: Craciunul nu e Moș Craciun, ci nașterea lui Iisus. Așa ca… „Chiar daca credeți sau…