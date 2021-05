Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va lansa joi o campanie de informare publica privind vaccinarea impotriva COVID-19, ceremonia urmand sa aiba loc incepand cu ora 12,00 la Palatul Victoria. Premierul Florin Cițu a spus ca oamenii care se ocupa de aceasta campanie ”au resurse foarte mari și sunt foarte mulți”. "Joi vom lansa…

- Profesorul Alexandru Rafila afirma ca, daca nu pregatim din timp campania de informare pentru vaccinarea copiilor, nu vom avea o campanie de vaccinare de succes. El afirma ca parintii trebuie sa stie ca eficacitatea vaccinului este chiar mai mare decat in cazul adultilor, se apropie de suta la suta,…

- Fiecare sector vizat de masurile de relaxare va fi adaptat campaniei de informare privind vaccinarea impotriva COVID-19 Dupa reuniunea Comitetului interministerial pentru revenirea Romaniei la normalitate, din 1 iunie, Guvernul a precizat despre campania de informare privind vaccinarea anti-Covid faptul…

- Campania de informare privind vaccinarea anti-COVID Foto: Arhiva/ facebook.com/Spitalul.Universitar.Urgenta.Militar.Central Campania de informare privind vaccinarea anti-COVID va fi adaptata fiecarui sector vizat de masurile de relaxare, informeaza guvernul, într-un comunicat transmis…

- Compania Hipra estimeaza ca va incepe testarea clinica a potențialului vaccin in iunie, urmand sa produca 400 de milioane de doze pana in 2022.Șeful Executivului a precizat ca vaccinul este unul dintre cele mai promițatoare seruri impotriva noului coronavirus dezvoltate in Europa. Acesta a subliniat…

- ”Guvernul a aprobat modificarile la Legea 55, proiectul de lege care merge in Parlamentul Romaniei. Este vorba despre acea prevedere prin care operatorii economici care nu respecta legislatia in vigoare, stiti foarte bine despre ce este vorba, pot sa fie inchisi pe o perioada scurta la inceput si, dupa…