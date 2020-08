Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, programata pentru miercuri dupa-amiaza, a fost reprogramata pentru joi dupa-amiaza, anunța Guvernul. Ar fi trebuit sa fie dezbatute mai multe subiecte, dupa cum declara anterior premierul Ludovic Orban: completarea hotararii de guvern privind…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca miercuri va avea loc o sedinta a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, in care se va discuta despre ordinul comun privind regulile de protectie sanitara pe timpul campaniei electorale, dar si despre redeschiderea teatrelor, a

- Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, este de parere ca anumite „personaje” din spațiul public și-au batut joc de regulile de protecție sanitara, deși acestea sunt „minimale” și au un rol major in lupta cu epidemia de coronavirus."Orice scenariu…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca PSD a creat intentionat o criza sanitara. "PSD - intentionat - a creat o criza sanitara pentru ca la sfarsit sa vina sa critice Guvernul pentru masuri care nu au putut fi luate", a spus seful statului intr-o declaratie sustinuta la Palatul Cotroceni. Presedintele…

- Tot mai multe județe incep sa impuna obligativitatea purtarii maștii sanitare in spațiile publice deschise. In doar 3 zile, 7 județe au luat aceasta decizie. Guvernul a aprobat, in ședința de miercuri, propunerea Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) prin care comitetele județene de urgența,…

- Guvernul va imputernici comitetele judetene pentru situatii de urgenta sa poata decide portul mastii si in aer liber in spatii deschise foarte aglomerate, in anumite intervale orare, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban. „Propunerea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta este aceea de…

- Ambasadele pot organiza evenimente cu public in aer liber, fara limitarea numarului de persoane participante, se arata in cea mai recenta hotarare a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU), potrivit MEDIAFAX.Hotararea Comitetului Național pentru Situatii de Urgenta din 29 iunie…