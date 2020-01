Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul australian Darren Cahill a transmis un mesaj in mediul online dupa eliminarea Simonei Halep, de la Australian Open, primul turneu de mare șlem al anului.Darren Cahill a afirmat ca Simona Halep a avut ghinion, dar in același timp a spus ca este mandru de eleva sa.A great fight yesterday and…

- Simona Halep, locul 3 WTA si cap de serie numarul 4, a ratat calificarea in finala Australian Open, dupa ce a fost invinsa, joi, cu scorul de 7-6 (8), 7-5, de spaniola Garbine Muguruza, locul 32 WTA. Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email Pe o temperatura de…

- Simona Halep a facut o criza de nervi, dupa ce a fost eliminata de la Australian Open. Sportiva și-a distrus racheta cu care a jucat și a reacționat in mod agresiv, ca niciodata pana acum. Furia Simonei Halep a fost resimțita odata cu acest gest, iar imaginile au devenit virale, la scurt timp dupa ce…

- Simona Halep si-a rupt racheta in timpul partidei cu Muguruza, de nervi. Simona Halep joaca pentru un loc in finala Australian Open.FURIA HALEP ????Simona perde il primo set con Muguruza al tie-break ???? #AusOpen | #EurosportTENNIS pic.twitter.com/0Axrsiqbn3 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 30,…

- Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) a reușit o lovitura superba in setul secund al semifinalei cu Garbine Muguruza (26 de ani, 32 WTA), de la Australian Open 2020. Infruntarea e liveTEXT pe GSP.RO ACUM! Simona a punctat decisiv pentru 3-2 cu o lovitura de forehand in lung de linie, care a lasat-o fara replica…

- Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) și-a varsat nervii pe propria racheta, dupa ce a pierdut primul set impotriva lui Garbine Muguruza (26 de ani, 32 WTA). in semifinalele Australian Open 2020. Infruntarea e liveTEXT pe GSP.RO ACUM! Incarcata de tensiunea partidei, Simona a dat cu racheta de pamant de cateva…

- "A fost o calatorie minunata. Este potrivit ca ultimul meu meci a fost unul de trei seturi si ca mi-am incheiat cariera cu o greseala de forehand, acestea sunt lucruri la care am muncit toata cariera", a glumit Caroline Wozniacki la final. "As vrea sa le multumesc fanilor, sustinerea pe care…

- Serena Williams a obținut biletul pentru turul trei de la Australian Open dupa un meci de o ora și 18 minute cu Tamara Zidansek (70 WTA, Slovenia). A fost 6-2, 6-3 pentru campioana din SUA, favorita numarul 8 a competiției de la Melbourne. Pentru Serena urmeaza partida cu Qiang Wang (29 WTA).Serena…