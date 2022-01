VIDEO Germania: Mii de persoane au protestat împotriva măsurilor antipandemice la Dusseldorf Aproximativ 6.500 de persoane au participat sâmbata la un protest împotriva vaccinarii si a altor masuri antipandemice în orasul Dusseldorf din Germania, a anuntat politia, potrivit agenției DPA, citate de Agerpres.



Potrivit unui purtator de cuvânt, demonstratia a fost pasnica, iar participantii au respectat cerinta de a purta masca de protectie.



În ultimele trei saptamâni, între 2.000 si 4.000 de persoane au participat la demonstratii împotriva masurilor de combatere a pandemiei de Covid-19.



