- Sute de persoane ostile restrictiilor impuse in lupta impotriva covid-19 au infruntat duminica interdictia de a manifesta si s-au adunat ilegal pe stazile Berlinului, provocand ciocniri cu politia, relateaza AFP, informeaza Agerpres. Politia a anuntat ca unii manifestanti au ”hartuit si atacat”…

- Poliția germana a interzis mai multe proteste programate sa aiba loc in acest weekend in capitala Berlin din cauza dubiilor privind respectarea masurilor sanitare, relateaza Euractiv . Organizatorii protestelor „Recuperarea drepturilor noastre fundamentale” și „Anul libertații și pacii – viața dupa…

- Francezii au protestat impotriva vaccinarii si a certificatelor COVID la Paris, Strasbourg, Lille si la Montpellier. Protestatarii au scandat „Libertate!” si a purtat semne care denuntau o „dictatura medicala” a presedintelui Macron Mii de oameni au marsaluit sambata in Franta pentru a protesta…

- O persoana nevaccinata impotriva covid-19 prezinta un risc de 12 ori mai mare sa transmita SARS-CoV-2 decat o persoana vaccinata, arata un studiu al Institutului francez Pasteur, relateaza publicatia regionala franceza Ouest France. Persoanele vaccinate impotriva covid-19 prezinta un risc…

- Actorul David Hasselhoff le cere cetațenilor germani sa mearga sa se vaccineze, intr-o serie de clipuri video și imagini publicate pe contul de Twitter al Ministerului Sanatații din Germania, informeaza CNN.

- Sute de manifestanti au protestat fata de restrictiile impuse in lupta impotriva pandemiei covid-19 in cartierul in care se afla cladirile Uniunii Europene (UE) la Bruxelles si au strigat ”Libertate!”, relateaza AFP. Manifestantii s-au adunat intr-un parc si s-au indreptat apoi, sambata, catre…

- Sute de manifestanti fara masti au protestat sambata la Bruxelles, in apropierea institutiilor Uniunii Europene, scandand 'Libertate!', impotriva restrictiilor impuse pentru combatarea pandemiei de COVID-19, relateaza AFP. Manifestatia a inceput intr-un parc din Bruxelles si s-a indreptat…

- Oficiul german pentru protecția constituției, serviciu de informații interne, a pus sub supraveghere o parte a mișcarii antirestricții legate de pandemie, care se manifesta in mod regulat in țara și care raspandește teorii ale conspirației, a anunțat Ministerul de Interne. „Fenomenele, grupurile…