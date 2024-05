Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din București acționeaza pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un atelier de producție material lemnos din Sectorul 4, informeaza Rador Radio Romania. Pompierii din București acționeaza pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un atelier de producție material lemnos de pe strada…

- Analistii intervievati de Reuters au anticipat ca inflatia anuala va urca la 65,7% luna trecuta. Sectorul combinat de hoteluri, cafenele si restaurante a inregistrat cea mai mare crestere anuala a preturilor, cu 94,78%, urmat de educatie, cu 91,84%, in timp ce cresterea pentru sanatate a fost de 81,25%…

- Cu ajutorul acestui dispozitiv, format din trei senzori, agricultorii pot obține informații esențiale despre umiditatea solului, temperatura și nivelul de nutrienți, precum potasiu, azot și fosfor, care influențeaza creșterea plantelor. Aceste date precise permit agricultorilor sa ia decizii și sa optimizeze…

- Potrivit unui comunicat al Parchetului Capitalei, barbatul care ar fi desfigurat-o pe tanara este cetatean al Republicii Moldova si a fost pus sub acuzare pentru tentativa de omor.Agresorul dormea intr-un apartament din sectorul 2, cand oamenii legii au dat buzna peste el l-au luat pe sus. "La data…

- Un barbat din București a sunat la 112 sa comande pizza pentru a le transmite operatorilor, intr-un limbaj codificat, ca se afla in pericol. Acesta se afla intr-o mașina care circula in Sectorul 6 al Capitalei. Șoferul autovehiculului, care se afla in stare de ebrietate, a fost prins in cele din urma…

- Sectorul turismului din Bulgaria a inregistrat o crestere cu peste 5% in primele doua luni din sezonul de iarna, a informat Ministerul Turismului de la Sofia. In perioada 1 decembrie 2023 – 31 ianuarie 2024, numarul total de turisti in Bulgaria s-a situat la 937.527, reprezentind un avans de peste 5%…

- Este alerta in sectorul 5 al Capitalei, dupa ce o echipa de muncitori a descoperit un proiectil explozibil din cel de-al Doilea Razboi Mondial, in timp ce efectuau lucrari. Angajații primariei lucrau la reamenajarea spațiului verde din zona Dumbrava Noua, in gradina unui bloc.