VIDEO Georgia: Poliția dispersează cu tunuri de apă manifestanții din fața Parlamentului Poliția din Georgia a dispersat marți cu tunuri de apa manifestanții reuniți de marți seara în fața Parlamentului din aceasta țara din Caucaz, unde are loc o mișcare de contestare împotriva partidului la putere, scrie AFP.



Luni, aproape 20.000 s-au adunat în centrul capitalei Tbilisi, pentru a cere demisia guvernului și alegeri parlamentare anticipate.



Pe o temperatura glaciala, sute de oameni au ramas în timpul nopții la locul protestului, blocând intrarile în Parlament și promițând ca vor împiedica deputații sa intre în cladire,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

