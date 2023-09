Stiri pe aceeasi tema

- Infrastructura portuara a suferit daune in timpul unui atac cu drone de origine rusa, care a durat trei ore, in noaptea de miercuri spre joi, asupra portului Ismail de pe Dunare, conform declarației guvernatorului regional pe platforma Telegram. Oleg Kiper a comunicat ca acesta a fost al patrulea atac…

- Ministerul Afacerilor de Externe ii avertizeaza pe cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Grecia, dar si in Bulgaria despre pericolele cauzate de vremea rea. In Grecia, pe fondul intensificarii efectelor ciclonului „Daniel”, s-a emis un nou Cod Roșu de vreme…

- Bucati dintr-o drona ruseasca au fost gasite pe teritoriul Romaniei. Ministrul Apararii, Angel Tilvar, a declarat ca a fost verificata o zona foarte mare și confirma ca s-au gasit bucați care ar putea fi dintr-o drona, insa nu reprezinta o amenințare pentru populație. Potrivit Antena 3 CNN, mai multe…

- O nava romaneasca a fost avariata in timpul atacului rusesc asupra portului ucrainean Reni de la Dunare. Nava este civila. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a intreprins demersuri, in regim de urgența, pe langa autoritațile ucrainene competente din regiune, pentru informații cu privire la cetațenia…

- O mama și-a ucis ambele fiice și apoi a incercat sa se sinucida intr-o micuța așezare austriaca. Cei 2.400 de locuitori din Absdorf, districtul Tulln, au fost șocați, potrivit cotidianului Heute. In Absdorf (districtul Tulln), o mama a marturisit luni ca și-a ucis cele doua fiice (in varsta de 7 ani…

- Noi imagini ale atacului cu drone la numai 200 de metri de frontiera Romaniei au fost surprinse de doi tulceni, care erau, intamplator, in portul ucrainean Reni. Drona a explodat in apropierea lor azi dimineața, fara sa ii afecteze, relateaza ZiaruldeTulcea.ro.

- Explozii puternice langa granița Romaniei, dupa ce forțele ruse au bombardat din nou regiunea Odesa. Rachete și drone ar fi lovit porturile Reni și Ismail, situate pe Dunare, in apropierea graniței romano-ucrainene. Portul ucrainean Reni, port aflat la Dunare, la granița cu Romania, este la doar cațiva…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Italia ca marti este organizata o greva nationala in sectorul transportului aerian, cu o durata preconizata de 24 de ore, care va crea perturbari in orarul de zbor al companiilor…