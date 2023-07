VIDEO. Furtuni violente în Croaţia, Slovenia şi Serbia. Trei persoane au murit Trei persoane au murit in urma unei furtuni deosebit de puternice care a lovit miercuri Slovenia, Croatia si Serbia, in timp ce unele parti ale Europei se confrunta cu temperaturi record si incendii de vegetatie. In Croatia, doua persoane au murit si mai multe au fost ranite, a anuntat Departamentul pentru aparare civila, potrivit news.ro. […] The post VIDEO. Furtuni violente in Croatia, Slovenia si Serbia. Trei persoane au murit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

