- O furtuna violenta care s-a abatut incepand de joi asupra statului Minas Gerais din sud-estul Braziliei a adus cu sine cantitati record de precipitatii in anumite zone, provocand inundatii si alunecari de teren, care au facut cel putin 30 de victime si 17 disparuti, informeaza AFP.

- Cantitatile de precipitatii sub forma de ploaie care au cazut in zona orasului Belo Horizonte din sud-estul Braziliei au atins vineri 171,8 mm, cel mai inalt nivel consemnat intr-o perioada de 24 de ore in aceasta regiune de la debutul masuratorilor, in urma cu 110 ani,

- Sase persoane au decedat in noaptea de vineri spre sambata in urma inundatiilor si alunecarilor de teren provocate de ploi torentiale in statul Espirito Santo, in sud-estul Braziliei, au anuntat pompierii, potrivit AFP, citata de Agerpres Potrivit unui prim bilant, au fost anuntate cinci decese,…

- Raed Arafat a declarat, vineri, ca intervenția in cazul vasului peste 14.000 de oi, care a eșuat in Marea Neagra. este dificila deoarece nu exista astfel de incidente descrise nici la nivel mondial. In urma cu patru ani in Brazilia, insa, s-a scufundat un vas cu 4.400 de vaci vii la bord, ceea ce inseamna…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța vreme deosebit de rece, de marți dupa-amiaza, pana vineri inclusiv. La munte, va ninge. De marți, ora 14.00 pana vineri, 1 noiembrie, ora 10.00, vremea va deveni deosebit de rece, la inceput in vestul, centrul, nordul și nord-estul teritoriului, apoi in…