Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a indemnat duminica Germania, la 60 de ani de la semnarea Tratatului de la Elysee, ca „locomotiva” franco-germana sa devina „pioniera refondarii Europei”, relateaza agentiile AFP si DPA. „Avem o imensa munca in fata noastra pentru a ne atinge obiectivul unei Europe…

- Șeful apararii americane, Mark Milley, a declarat vineri (20 ianuarie) ca nu crede ca forțele ucrainene ar putea alunga toate trupele rusești din parțile din Ucraina pe care rușii le-au cucerit. „Din punct de vedere militar, aceasta este o lupta foarte, foarte dificila”, a declarat generalul american…

- Cel puțin 70 de ofițeri ruși ar fi fost raniți intr-un atac in sudul Ucrainei, asupra unui post de comanda al armatei Rusiei. Atacul a avut loc in localitatea Zabarino din regiunea Herson. Despre aceasta regiune, regimul Putin pretinde ca s-a unit cu Rusia. Informația privind acest atac a fost transmisa…

- Cancelarul Olaf Scholz i-a promis presedintelui Volodimir Zelenski, cu care a vorbit marti la telefon, ca Germania va livra Ucrainei mai multe tancuri antiaeriene Gepard, in timp ce propunerea ca Berlinul sa furnizeze Poloniei sisteme de aparare antiaeriana Patriot, pe care, eventual, Varsovia le-ar…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat vineri (25 noiembrie) ca va cere statelor membre sa iși intensifice sprijinul pentru Ucraina dupa ce Rusia a intensificat bombardamentele asupra infrastructurii in ultimele saptamani. Dar decizia privind trimiterea de rachete de aparare aeriana…

- Ministrii de Externe din Grupul celor Sapte (G7) vor discuta saptamana viitoare, in cadrul unei reuniuni la Bucuresti, modalitati de a sustine in continuare Ucraina in asigurarea aprovizionarii sale cu energie, a scris joi pe Twitter ministrul german de Externe, Annalena Baerbock. „Atacurile Rusiei…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a declarat ca sfarsitul razboiului este responsabilitatea Ucrainei si ca, daca nu se ”opreste”, conflictul se va termina cu ”distrugerea completa” a tarii, relateaza The Guardian, preluat de News.ro. In replica, consilierul ministrului ucrainean de Interne a…

- Vineri, cancelarul german Olaf Scholz a declarat in cadrul unei vizite la Beijing, ca i-a cerut presedintelui chinez Xi Jinping sa faca uz de ”influenta sa” asupra Rusiei cu scopul ca aceasta sa puna capat ”razboiului sau de agresiune” impotriva Ucrainei, relateaza France Presse și Agerpres . „I-am…