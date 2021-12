Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: Pericol de inundații in Apuseni. Autoritațile intervin preventiv in zona Sohodol pentru decolmatarea albiei raului Pericol de inundații, sambata noaptea, in zona Munțiilor Apuseni. Autoritațile intervin, in jurul orei 23:30, pe Valea Sohodol, pentru decolmatarea și largirea albiei. Potrivit…

- Maine, 7 decembrie 2021, incepand cu ora 18.00, in sala de evenimente a Centrului Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș va avea loc proiecția filmului documentar „In varf de deal”, produs de Alexandru Costea, in regia lui Razvan Rotariu, eveniment pe care Municipiul Sebeș are placerea sa-l gazduiasca. Documentarul…

- Apusenii sunt una dintre cele mai atractive si ofertante destinatii turistice din Romania. Peisajele iti vor taia rasuflarea, oamenii locului iti vor inveseli sufletul, iar obiective turistice sunt cu sutele. Tu sa ai timp si dorinta sa le descoperi. Am pregatit o lista cu cateva dintre cele mai frumoase…

- VIDEO: Iarna iși intra in drepturi in Munții Apuseni. Ninsoare ca in povești, cu fulgi mari de zapada, in stațiunea Arieșeni Iarna pare sa iși intre in drepturi in Munții Apuseni dar și la Șureanu. In stațiunea montana Arieșeni, vineri seara a inceput sa ninga cu fulgi mari de zapada. Un strat de omat…

- FOTO: Proiect pentru un nou pod rutier pe DN 74A, la Carpiniș, in locul podului deteriorat de viiturile din luna iulie Un nou pod rutier urmeaza sa fie realizat pe drumul național DN 74A, pe raza satului Carpiniș, in comuna Roșia Montana. Podul actual a fost grav afectat de inundațiile și viiturile…

- Comunicat de presa| Radu Tuhuț, deputat PSD de Alba: „Guvernul PNL ramane in continuare nepasator la tragediile oamenilor din Apuseni!” Comunicat de presa| Radu Tuhuț, deputat PSD de Alba: „Guvernul PNL ramane in continuare nepasator la tragediile oamenilor din Apuseni!” Guvernul PNL ramane in continuare…

- Astazi, 16 octombrie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 281 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 8 au fost atribuite orașului Abrud, 4 comunei Roșia Montana și 2 comunei Bucium. ABRUD – 8 cazuri AIUD – 24…

- FOTO| Lucian Mandruta si-a uitat masina descuiata intr-un oraș din Alba, cu obiecte de mii de euro inauntru. Ce a descoperit la intoarcere Lucian Mandruta a relatat intr-o postare pe contul sau de Facebook, cum si-a uitat masina descuiata, cu cheile in contact, in centrul orasului Abrud din Muntii Apuseni.…