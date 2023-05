VIDEO Fulgerele de pe Jupiter, spectaculoase ca cele de pe Terra. Imagini trimise de sonda Juno Ascunsi sub norii maronii de amoniac care acopera planeta Jupiter exista alti nori care, la fel ca cei de pe Terra, sunt compusi din apa. Si, tot ca pe Terra, fulgerele sunt generate adeseori in interiorul acestor nori – o imagine stranie observata de mai multe vehicule spatiale care au „vizitat" cea mai mare planeta din Sistemul Solar, inclusiv sonda Juno, lansata de NASA in 2011, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Datele obtinute de sonda spatiala Juno au furnizat noi informatii ce arata ca mecanismele aflate in spatele fulgerelor produse pe Jupiter sunt similare celor de pe Terra, in pofida… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

