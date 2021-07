Intrevenții la minut, noaptea trecuta in mai multe localitați din Bihor in timpul unei furtuni puternice care a facut ravagii. Acoperișul unei pensiuni a luat foc dupa ce a fost trasnit, iar pompierii s-au luptat o ora cu flacarile violente. In jurul orei 03.25, proprietara unei pensiuni din localitatea Sisterea, comuna Cetariu, a cerut ajutor […] The post VIDEO / FOTO Vijelie puternica in Bihor. Acoperișul unei pensiuni a fost trasnit și a luat foc, iar mai multe locuințe au fost inundate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .