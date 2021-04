Stiri pe aceeasi tema

- (update) La moment, la fața locului pentru localizarea și lichidarea arderii sunt antrenați 60 de pompieri cu 15 unitați de tehnica, conform numarului sporit de intervenție de gradul III. Victime nu au fost raportate(Știrea inițiala) Un incendiu de proporții a izbucnit in aceasta dimineața, intr-un…

- Un incendiu de proporții a izbucnit in aceasta dimineața, intr-un depozit cu vopsea amplasat pe calea Basarabiei nr.30. In prezent forțele IGSU sunt la fața locului și lupta pentru a stinge flacarile.

- CHIȘINAU, 21 apr – Sputnik. Incendiul a izbucnit in dimineața zilei de joi, aproximativ in jurul orei 07:00, la un depozit amplasat pe strada Calea Basarabiei 30 din Chișinau. Purtatorul de cuvant al IGSU Liliana Pușcașu a precizat pentru Sputnik Moldova ca este vorba de un depozit de vopsea…

- Incendiu puternic in Capitala. Un depozit cu vopsea a fost cuprins de flacari pe strada Calea Basarabiei 30. Potrivit informațiilor, la fața locului au intervenit patru echipaje ale pompirilor.

- VIDEO| Incendiu PUTERNIC la acoperișul unei case, in localitatea Șeușa: Pompierii intervin pentru lichidarea flacarilor Un incendiu a izbucnit in noaptea de 11 spre 12 martie, in jurul orei 01:00 in localitatea Șeușa, pompierii intervenind pentru stingerea sa. Potrivit primelor informații, Detașamentul…

- Un incendiu de vegetatie uscata s-a extins, sambata, la un depozit exterior de mase plastice si deseuri din Targoviste, focul mistuind peste 10 tone de mase plastice, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita, informeaza Agerpres. "Pompierii targovisteni au intervenit…

- Pompierii intervin chiar la aceasta ora pentru a stinge un incendiu izbucnit la o casa din Sectorul 5 al Capitalei.Din primele informații, se pare ca focul a pornit de la parterul casei și s-a intins pe o suprafața de 80 de metri patrați.Din fericire, in urma incendiului nu au fost raportate victime,…

- O autospeciala a intervenit, in aceasta dimineața, pentru a stinge flacarile care au cuprins o autoutilitara, care se deplasa pe E81, intre localitațile Mihaești și Topa Mica. Solicitarea pentru intervenția de urgența a fost inregistrata in jurul orei 7.40, iar in momentul sosirii la fața…