Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Buhusi au intervenit pentru aplanarea unui conflict intre mai multi tineri, in fata unei sali de jocuri din oras. In urma scandalului, doua persoane au fost ranite, fiind transportate la spital, iar un politist a fost lovit. ”La data de 17 ianuarie a.c, in jurul orei 17.30, o patrula…

- Ceata reduce vizibilitatea pe soselele din cinci judete, miercuri dimineata, a anuntat Centrul Infotrafic al Politiei Romane. „Pe mai multe artere rutiere de pe raza judetelor Ilfov, Constanta, Ialomita, Calarasi si Valcea, ceata reduce vizibilitatea in trafic sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub…

- Politistii au gasit cinci tone de articole pirotehnice in doua locatii detinute de un barbat din Bucuresti. Acesta aducea materialele din strainatate si le vindea pe internet, la negru. Vineri, 16 decembrie, atat locuinta barbatului, cat si un depozit din judetul Ilfov au fost perchezitionate de politisti.…

- Revolte in masa au izbucnit in Franța. Suporterii de fotbal marocani, suparați de infrangerea naționalei lor, au inceput sa distruga totul in cale. Polițiștii sunt nevoiți sa foloseasca mijloace speciale. La Montpellier, fanii au incercat sa smulga steagul francez de pe mașina. Rezultatul este in ultimul…

- 23 de percheziții au avut loc, marți, intr-un dosar de inselaciune care vizeaza cazarea unor refugiati ucraineni. Potrivit Poliției Romane, politistii au descins la 22 de locații in județul Valcea și una in București. “In fapt, in perioada aprilie-noiembrie 2022, administratorul unei persoane juridice,…

- Un baiat de 13 ani din Alba a fost surprins in trafic de politisti la volanul unui autoturism incredintat acestuia chiar de tatal sau. In timp ce actionau pe raza localitatii Carpinis, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes au efectuat semnal regulamentar de oprire a unui autoturism, dar conducatorul…

- Un barbat de 36 de ani s-a impuscat din greseala in abdomen, sambata, in timpul unei partide de vanatoare desfasurare in judetul Vrancea. Acestuia i s-au aplicat manevre de resuscitare, insa acestea nu au avut rezultat, fiind declarat decesul. Politistii fac cercetari pentru a stabili exact cum s-a…