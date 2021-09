VIDEO / FOTO – Au dat-o “la pace” politistii din Maracineni (Buzau) cu unii indisciplinati din trafic (“La podul lui “Manga”), sau i-au amendat? Voi ce ziceti?

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, traficul rutier a fost dirijat pe DN2E85, in localitatea Poșta Calnau, in urma unui accident rutier. „Din primele date de la fața locului a reieșit ca in timp ce conducea un autoturism pe direcția Ramnicu Sarat – Buzau de catre un șofer in varsta de 21 de ani, din Braila, ar fi surprins…

- Politistii rutieri din Buzau au prins, in cadrul unor actiuni intreprinse miercuri, 22 de soferi care au depasit limitele legale de viteza, iar dintre acestia 4 au predat permisele de conducere pentru urmatoarele 90 de zile, informeaza News.ro . Printre ei s-a aflat și luptatorul Catalin Morosanu, care…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in cooperare cu Politia Municipiului Mangalia, au oprit, dupa o urmarire in trafic, o autoutilitara condusa de un cetatean roman, care a trecut ilegal frontiera de stat si a pus in pericol integritatea fizica a unui politist de frontiera aflat pe…

- Politistii au consiliat in vederea responsabilizarii 20 de pietoni care si-au pus in pericol viata prin traversarea drumului prin locuri nepermise si au retinut 12 permise de conducere in vederea suspendarii dreptului de a conduce. Permisele au fost retinute pentru neacordarea prioritații de trecere…

- Potrivit IPJ, in ziua de 24 august a.c., in urma activitatilor desfasurate de politistii din cadrul Postului de politie rurala Maracineni, a fost identificat principalul banuit in cazul unui furt dintr-o societate comerciala sesizat cu o zi inainte. Politistii au stabilit ca banuit de comiterea faptei…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Buzau, impreuna cu procurorii DIICOT Buzau, au efectuat 26 de perchezitii domiciliare, in Buzau, Ilfov si Bucuresti, la persoane banuite de trafic de droguri de mare risc si constituire a unui grup infractional organizat. Potrivit…

- A fost alerta, ieri, pe podul de la Maracineni, unde polițiștii și jandarmii din Buzau au intervenit in urma unui apel la 112 care anunța ca o femeie are de gand sa se arunce in gol. Polițiștii au ajuns la fața locului și au identificat-o rapid pe femeie. Apelul la 112 a venit de la …

- Șoferul care a filmat toata „scena” se afla în mașina cu cei doi copii, iar conflictul ar fi pornit din sensul giratoriu spre Faget. Șoferul agresiv cu care mai mulți clujeni s-au plâns cu au avut experiențe neplacute…