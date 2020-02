Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 65 de ani din Sighetu Marmatiei a fost gasita moarta in propria casa, dupa ce nu a mai raspuns la telefon de o saptamana. “O femeie a sesizat Politia din Sighetu Marmatiei ca mama sa nu a mai raspuns de o saptamana la telefon. Politistii, impreuna cu pompieri, au mers la imobilul…

- DINAMO - FCSB // Pentru a-i impresiona și pe ei cu scenografiile speciale, ”ultrașii” i-au chemat pe șeicii ce sunt interesați sa preia clubul la meciul de duminica impotriva marii rivale. „Am fost impresionat de fani, am vazut niște filmulețe pe video, e chiar fabulos ce pot face”. ...

- Un sondaj al Schoen Consulting releva faptul ca majoritatea francezilor (57%) nu cunosc numarul de evrei - 6 milioane - care au fost ucisi in timpul Holocaustului, proportie care creste la 69% la cei cu varste sub 38 de ani, potrivit Agerpres.Dimpotriva, 43% dintre persoanele intervievate…

- DINAMO. Fostul antrenor dinamovist Dario Bonetti, 58 de ani, și un reprezentat al Asociaței „Dinamoviști pentru Dinamo” au vorbit cu un grup de investitori italieni sa vina la clubul din Ștefan cel Mare. Dupa intalnirea ce a avut loc la Milano, aceștia au fost de acord in principiu, iar avocații lor…

- Manchester United a obtinut o victorie surprinzatoare in derby-ul cu Manchester City, cu 2-1, pe terenul marii rivale, sambata, in etapa a 16-a a campionatului de fotbal al Angliei. United, cu o prima repriza de exceptie, a punctat prin Rashford, in minutul 23, din penalty, si Martial,…

- Echipa Universidad Catolica a fost declarata campioana a statului Chile desi liga s-a intrerupt la 18 octombrie, cu sase etape inainte de final, din cauza crizei sociale care afecteaza tara, relateaza news.roAsociatia Nationala a Fotbalului Profesionist (ANFP) a anuntat, vineri, ca titlul…

- ​Echipa Universidad Católica a fost declarata campioana a statului Chile desi liga s-a întrerupt la 18 octombrie, cu sase etape înainte de final, din cauza crizei sociale care afecteaza tara, potrivit News.ro. Asociatia Nationala a Fotbalului Profesionist (ANFP) a anuntat,…

- Primii sosiți la fața locului in urma unui telefon la 112 care anunța ca in mijlocul raului Mureș, vizavi de baza sportiva Voința, se afla o femeie, jandarmii nu au stat pe ganduri și au acționat. Unul dintre ei a sarit direct in apa cand a zarit trupul femeii plutind in rau. Cu greu a ajuns la mal,…