VIDEO/ Forțele ucrainene au recucerit două localități de lângă Cernihiv Serviciile de informații ale Ministerului britanic al Apararii au anunțat, vineri, ca doua localitați din apropierea orașului Cernihiv au fost recucerite de forțele ucrainene, potrivit BFM TV. „Armata ucraineana a recucerit satele Sloboda și Lukașivka la sud de Cernihiv, situate de-a lungul uneia dintre principalele rute de aprovizionare intre oraș și Kiev”, se arata in […] The post VIDEO/ Forțele ucrainene au recucerit doua localitați de langa Cernihiv appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

