Pe strazile de nerecunoscut din Jabalia, palestinienii stramutați de luptele violente dintre Israel și mișcarea islamista Hamas se intorc „șocați" și „pierduți" in ruinele acestei tabere din nordul Fașiei Gaza, potrivit AFP. In ultimele saptamani, armata israeliana a efectuat bombardamente intense in aceasta zona, pe care a pretins ca a luat-o de la Hamas in […]