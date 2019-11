​VIDEO Ford lansează SUV-ul electric Mustang Mach-E ​Ford a anunțat ca va lansa primul sau SUV electric care va purta un nume celebru din gama sa, Mustang. Ford promite o autonomie de pâna la 600 km, iar mașina va ajunge la 100 km/h în 5 secunde în versiunea GT care va fi lansata ulterior. Mustang Mach-E va fi oferit în versiuni cu autonomie standard sau autonomie extinsa, cu tracțiune spate sau cu tracțiune integrala. Mașina va ajunge în țara în prima parte din 2021.



Este prima oara când un crossover poarta numele Mustang, iar producția va fi la uzina Cuautitlan din Mexic unde fusese produs Fiesta… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

