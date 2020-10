Stiri pe aceeasi tema

- "Timpul vorbelor a trecut. Doua luni de zile ne-ati tot ascultat cu programele electorale pe care vi le-am propus. A venit si vremea faptelor. Multumesc celor care au venit la vot, ca ne-ati votat, ati ales pentru ceea ce noi credem ca e mai bun pentru municipiul Iasi, pentru judetul Iasi, pentru Romania.…

- Manelistul a fost audiat de politistii bucuresteni intr-un dosar in care ar fi fost santajat de fratii Anaser si Aramis Duduianu. Florin Salan a fost deranjat de faptul ca acestia l-ar fi obligat sa cante gratis si a cerut sa fie pedepsiti, marturisind ca in mod normal cere cam intre 100.000 si 150.000…

- Nu este o noutate ca maneliștii celebri sunt talhariți de interlopi, doar ca de aceasta data adevarul a aparut și in raportul anchetatorilor. Florin Salam a spus tot ce s-a petrecut in perioada 2015-2020 și legatura cu familia clanului Duduianu. Maneliștii, ”robii” interlopilor. Florin Salam este terorizat…

- La scurt timp dupa moartea lui Emi Pian (Florin Mototolea), fostul lider al clanului Duduianu, au ieșit la iveala detalii incredibile despre lumea interlopa din Romania. Șeful clanului Corduneanu a transmis un mesaj neașteptat.

- Florin Salam a lansat o melodie dedicata lui Emi Pian, interlopul ucis luni dimineața in timpul unui joc de barbut, in sectorul 6 din Capitala. Melodia a strans 50.000 de vizualizari in doar doua ore de la lansare. Presupusul ucigas al lui Emi Pian, frate de cruce cu fratele victimei! Toate…

- Emi Pian a fost liderul clanului Duduianu din Capitala, dar si unul dintre capii lumii interlope din Romania. A fost un impatimit al barbutului, joc de pe urma caruia și-a gasit și sfarșitul. Și cum clanul Duduienilor este foarte mare, in urma cu doar cateva ore, Emi Pian postase o fotografie pe…

- Noua persoane au fost retinute marti seara de politisti, in dosarul penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de talharie si santaj, informeaza Politia Capitalei. Este vorba despre interlopii din clanul Duduianu, care l-au batut pe Florin Salam, dar și pe alți maneliști,…

- Florin Salam și alți maneliști ar fi fost rupți in bataie de interlopii clanului Duduianu, din București! Polițiștii au facut, marți, 11 percheziții domiciliare in București și in județele Ilfov și Teleorman, intr-un dosar de talharie și șantaj. 13 persoane au fost duse la audieri in acest caz și…