Președintele PNL a afirmat ca șansele ca liberalii și USR-iștii sa se impace sunt mari, iar in urma discuțiilor dintre Cițu și Cioloș a fost agreat ca trebuie sa fie un acord al coalitiei mult mai in detaliu. ”De principiu, premierul este de la PNL”, a mai spus liderul liberal. ”Pana la urma am discutat despre principii, daca vom putea reface aceasta coalitie si apoi despre programul de guvernare. Am agreat ca trebuie sa fie un acord al coalitiei”, a spus Citu, dupa discutii. Presedintele PNL a spus ca, de principiu, au discutat ca ”premierul este de la PNL”, dar ca nu s-au pronuntat nume de…