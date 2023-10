Stiri pe aceeasi tema

- Un roman a murit in Italia dupa ce motocicleta lui s-a tamponat cu o Dacie. Accidentul a avut loc duminica dupa-amiaza, in zona localitații Alfonsine, pe șoseaua care duce la Ravenna, scrie Rotalianul. Sebastian Florin Ulmanu, rezident in Faenza, și-a pierdut viața in urma impactului. Motocicleta și…

- Un tanar motociclist de 22 de ani a fost gasit mort pe marginea unei sosele din Ineu, Arad, de catre politistii care patrulau zona. Acesta ar fi pierdut controlul vehiculului intr-o curba si s-a infipt intr-un indicator de circulatie. „In dimineața zilei de 14 octombrie, in jurul orei 10.00, o patrula…

- Patru cetateni romani au murit in accidentul rutier produs marti, la Mestre, langa Venetia, cand un autocar a cazut de pe un pod si a luat foc, a anuntat miercuri seara Ministerul de Externe de la Bucuresti. Procedura de identificare a tuturor victimelor s-a efectuat cu dificultate, avand in vedere…

- Patru cetateni romani au murit in accidentul rutier produs marti, la Mestre, langa Venetia, cand un autocar a cazut de pe un pod si a luat foc, a anuntat miercuri seara Ministerul de Externe de la Bucuresti. Procedura de identificare a tuturor victimelor s-a efectuat cu dificultate, avand in vedere…

- Coliziune intre o motocicleta si un autotren, produsa in aceasta dimineata, 18 august, in jurul orei 5:00, pe raza comunei Darmanesti localitatea Maritei .La fata locului, s au deplasat pompierii militari cu o autospeciala pentru descarcerare si un echipaj, cu medic, al Serviciului de Ambulanta Judetegrave;an…

- Doua adolescente, prietene foarte bune, au murit luni seara intr-un accident in Irlanda, in timp ce se indreptau spre balul de absolvire. Cu doar cateva minute inainte de tragedie și-au facut ultimele fotografii in care amandoua aratau fericite.