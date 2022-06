VIDEO: Filosofia de business a realizatorului TV Dragoș Pătraru și cum a ajuns să producă în Bistrița-Năsăud vin, pălincă și vinars Finalul de mai l-a gasit pe realizatorul și producatorul TV Dragoș Patraru, la Colibița. A ales Marea de la Munte pentru a-și incarca bateriile, dar și pentru a se intalni cu urmaritorii sai. Legatura producatorului TV cu Bistrița-Nasaud este mai profunda de atat. Acesta iși produce aici vinul, palinca și vinarsul care poarta numele producției sale TV. Realizatorul TV care a pus bazele producției „Starea Nației” Dragoș Patraru și-a incarcat bateriile, la final de mai, la Colibița. Bistrițeanul.ro nu a putut sa rateze aceasta ocazie și l-a luat la intrebari pe unul dintre cei mai critici prezentatori… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

