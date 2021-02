Stiri pe aceeasi tema

- Thrillerul „The Little Things”, cu Denzel Washington si Rami Malek in distributie, s-a mentinut pe primul loc in box office-ul nord-american. In al doilea weekend de la debut, filmul regizat de John Lee Hancock - care are in centru doi politisti ce incearca sa prinda un criminal in serie -…

- Thrillerul psihologic "The Little Things", produs de Warner Bros. Pictures si avandu-i in rolurile principale pe actorii Danzel Washington, Rami Malek si Jared Leto, a debutat pe primul loc in box-office-ul nord-american cu incasari de 4,8 milioane de dolari obtinute weekendul trecut in urma proiectiilor…

- Filmul "The Marksman", un thriller de actiune produs de compania Open Road, s-a mentinut pe primul loc in box-office-ul nord-american pentru al doilea weekend consecutiv cu incasari de 2,03 milioane de dolari, obtinute din 2.018 de cinematografe de vineri pana duminica, potrivit datelor transmise…

- Filmul "The Marksman", un thriller de actiune produs de compania Open Road, a debutat pe primul loc in box-office-ul nord-american cu incasari de 3,2 milioane de dolari obtinute din 1.975 de cinematografe de vineri pana duminica, potrivit datelor publicate de Comscore, informeaza Xinhua. Regizat de…

- Filmul "Wonder Woman 1984", produs de Warner Bros., s-a mentinut pentru al treilea weekend consecutiv in fruntea box-office-ului nord-american cu incasari de 3 milioane de dolari obtinute din 2.218 de cinematografe de vineri pana duminica, potrivit cifrelor comunicate de compania Comscore, relateaza…

- Filmul "Wonder Woman 1984", produs de Warner Bros., s-a mentinut pentru al doilea weekend consecutiv pe primul loc in box-office-ul nord-american cu incasari de 5,5 milioane de dolari obtinute in 2.151 de cinematografe, potrivit cifrelor publicate de compania Comscore, informeaza Xinhua. …

- Lungmetrajul de animatie "The Croods: A New Age" s-a mentinut pentru al treilea weekend consecutiv pe primul loc in box-office-ul nord-american, cu incasari de 3 milioane de dolari obtinute din 2.115 cinematografe, potrivit cifrelor comunicate de compania Comscore, informeaza Xinhua. In total, acest…

- Lungmetrajul de animatie "The Croods: A New Age", produs de studiourile Universal si DreamWorks, s-a mentinut pentru al doilea weekend consecutiv pe primul loc in box-office-ul nord-american, cu incasari de 4,4 milioane de dolari obtinute din 2.205 de cinematografe, potrivit cifrelor comunicate de compania…