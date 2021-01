Crima in Prahova, in a treia zi a noului an. Un tanar de 22 de ani a murit, sambata noaptea, in timpul unei incaierari care a avut loc in comuna prahoveana Dumbrava. Barbatul a fost injunghiat, iar un tanar in varsta de 20 de ani a fost arestat pentru omor.

Drama s-a petrecut sambata seara, in comuna prahoveana Dumbrava. O petrecere la care participau mai mulți tineri s-a incheiat cu un scandal . Din nefericire, conflictul a degenerate. Unul dintre participanți a incercat sa fuga, dar a fost alergat de alți patru barbați. A fost prins, batut zdravan și apoi injunghiat.…