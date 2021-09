VIDEO Festivalul de la Deauville: Johnny Depp a prezentat filmul 'City of lies' despre moartea rapperului Notorious BIG

Johnny Depp a prezentat duminica seara in cadrul Festivalului de la Deauville (vestul Frantei) filmul "City of lies" (Orasul minciunilor) care prezinta ancheta asupra mortii rapperului Notorious BIG, un film care a fost, in opinia actorului american, "rapit" timp de mai multi ani, relateaza AFP.



"Sunt foarte onorat sa fiu invitat si suntem foarte mandri de acest film, 'rapit' timp de trei ani, pentru ca au fost oameni (...) la Hollywood ... Timp de trei ani filmul a fost mort. Am gasit filmul", a explicat actorul american intr-o franceza putin ezitanta, referindu-se la dificultatile…