AUTORITAȚI FARA AUTORITATE… Consiliul Local Vaslui a devenit locul unde cel care bate mai tare cu pumnul in masa are caștig de cauza. Cel puțin asta a rezultat in urma ședinței de joi, cand pe ordinea de zi a fost pus și proiectul de hotarare pentru aprobarea regulamentului privind procedura de organizare și desfașurare a […] Articolul VIDEO | Festival de populism in CL Vaslui: mutarea comercianților in noul bazar bate pasul pe loc, cladirea se degradeaza inainte de a fi recepționata apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .