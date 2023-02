Stiri pe aceeasi tema

- Apelul de urgența a venit joi dimineața, in jurul orei 07.30, și anunța faptul ca o femeie a fost luata de ape in zona strazii Mamaia din Cluj-Napoca și purtata in aval catre Piața Mihai Viteazul.

- Momente cumplite, luni de dimineața, pentru un batran de 83 de ani. Acesta se zbate intre viața și moarte dupa ce a cazut de pe bicicleta. Medicii fac tot ce le sta in putința pentru a-i salva viața barbatului. Aceștia ii efectueaza manevre de resuscitare. Incidentul a avut loc in aceasta dimineața,…

- Trupul neinsuflețit al tanarului disparut in lacul Colibița a fost recuperat de scafandrii bistrițeni și adus la mal, a anunțat ISU Bistrița-Nasaud. Timp de patru zile, inclusiv pe timpul nopții, efectivele specializate de pompieri militari din cadrul ISU Bistrița-Nasaud, in ultimele zile cu sprijinul…

- O persoana de aproximativ 70 de ani a fost gasita decedata, marti, in propria locuinta din municipiul Satu Mare, pompierii fiind solicitati de catre apartinatori pentru a asigura patrunderea medicilor in locuinta, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Somes", potrivit Agerpres."Astazi,…

- Pompierii din Alba Iulia au fost chemați și intervina pentru cautarea și salvarea unei persoane care a cazut in apele Mureșului, de pe pontonul de la Partoș. „Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru cautarea-salvarea unei persoane in zona pontonului din Partoș, municipiul Alba Iulia. Din…