O explozie a avut loc, ieri, la un depozit de artificii din Thailanda. Un inalt oficial a declarat ca sunt noua morți și peste 100 de raniți. Explozia din orașul Sungai Kolok, provincia sudica Narathiwat, se crede ca a fost cauzata de lucrari de sudura in timpul lucrarilor de construcție a cladirii. ????: People look at the wreckage of homes destroyed when an explosion ripped through a fireworks warehouse, killing nine people and injuring more than 100, in Sungai Kolok district in the southern Thai province of Narathiwat on July 29, 2023. ????: AFP pic.twitter.com/2zxem7NeVb — Voice of America…